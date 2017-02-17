Цурская выиграла финал Кубка России по фигурному катанию, Туктамышева – вторая
В Саранске проходит финал Кубка России по фигурному катанию. В
одиночном катании у женщин победу одержала Полина Цурская.
По итогам короткой и произвольной программ Цурская набрала 208,99 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева – 198,11 балла. Третье место в активе Валерии Михайловой – 182,25 балла.
Саранск
Кубок России
Финал
Женщины
Одиночное катание
Итоговое положение
1. Полина Цурская – 208,99
2. Елизавета Туктамышева – 198,11
3. Валерия Михайлова – 182,25
4. Алиса Федичкина – 181,21
5. Алена Леонова – 175,31
6. Серафима Саханович – 172,50
7. Анастасия Коломиец – 168,68
8. Наталья Огорельцева – 168,34
9. Елизавета Филькина – 146,31
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