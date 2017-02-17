Цурская выиграла финал Кубка России по фигурному катанию, Туктамышева – вторая

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Радионова победила на этапе Гран-при в Пекине и выступит в финале серии Россиянка Елена Радионова победила в соревнованиях одиночниц на проходящем в Пекине пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию и гарантировала себе участие в финале серии.

Радионова – вторая после короткой программы на Cup of China Российская фигуристка Елена Радионова заняла второе место по итогам короткой программы на этапе серии Гран-при в Китае.

Китайская битва за Марсель. Наступает решающая фаза борьбы за финал «Гран-при» В Пекине стартует предпоследний, пятый этап серии «Гран-при» по фигурному катанию – Кубок Китая. Представляем его основные интриги.

Алексей Мишин: Туктамышева не выздоровела до отлета в Китай, но выступит в Пекине Известный российский тренер Алексей Мишин сообщил, что его подопечная - чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева не успела выздороветь до отлета в Китай, однако она выступит на этапе серии Гран-при в Пекине.

Туктамышева выступит на турнире серии Гран-при в Пекине, несмотря на болезнь Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин сообщил, что спортсменка не успела выздороветь до отлета в Китай, однако выступит на этапе серии Гран-при в Пекине.

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И не хочется дышать... Евгения Медведева начинает сезон с яркой победы в Канаде Спустя год после сенсационного взлета на «Гран-при» в США чемпионка мира вновь покоряет Северную Америку — на сей раз ее канадскую часть.

Медведева выиграла этап Гран-при Skate Canada, Туктамышева – четвертая Россиянка Евгения Медведева заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в канадской Миссисcоге - Skate Canada.