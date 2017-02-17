«Терек» заключил контракт с киберфутболистом

Оздоев и Иванов сыграют, как Касорла и Рэмси? Что ждать от Магомеда в «Тереке»

Полузащитник «Рубина» и сборной России Магомед Оздоев объявил, что возвращается в родной Грозный – там он будет играть в аренде за «Терек».