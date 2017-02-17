«Терек» заключил контракт с киберфутболистом
Футбольный клуб «Терек» заключил контракт с киберфутболистом Умаром Байсагуровым. Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.
«По контракту он будет представлять «Терек» на турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу», в котором примут участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги. Соревнования пройдут 24-26 февраля в Уфе», - говорится в сообщении.
«Терек» заключил контракт с киберфутболистом У. Байсангуровым. Он будет представлять «Терек» на турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» pic.twitter.com/TZl2906UQR— FC Terek Grozny ⚽️ (@fcterek) 17 февраля 2017 г.
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