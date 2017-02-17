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Самолет «Зенита» попал в аварию

Источник:  Телеканал «Санкт-Петербург»Комментарии

Клубный самолет петербургского «Зенита» попал в аварию в аэропорту «Пулково». 

Лайнер Airbus 319 авиакомпании «Россия» с бортовым номером VQ-BAS попал в аварию не по своей вине. В самолет, работающий в свободное от перелетов команды время по штатному расписанию, пострадал от багажного транспортера.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», транспортер врезался в один из двигателей воздушного судна и повредил воздухозаборник. В этот момент на борту уже находились пассажиры, лайнер готовился к вылету.

В целях безопасности авиакомпания приняла решение заменить борт – пассажиров отправили по намеченному маршруту другим самолетом.

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