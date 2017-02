Макгиди, Игуаин и Суарес попали в 21-ю команду недели FIFA 17

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

Лучшими в 21-й команде недели стали: Луис Суарес («Барселона»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд).

Стоит отметить, что в команду недели попал экс-полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди.

Aiden McGeady 🔥



The @pnefc player features in the @EASPORTSFIFA #FUT Team of the Week!



>> https://t.co/NeumVFAHwH pic.twitter.com/HVuLHNxKIR