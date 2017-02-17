Дальмайер побила рекорд Туры Бергер, завоевав десять медалей подряд на чемпионатах мира

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялась женская эстафета. Выиграл ее сборная Германии, причем для Лауры Дальмайер эта золотая медаль стала рекордной.

До этого на нынешнем чемпионате мира Дальмайер завоевала три золотые медали (в смешанной эстафете, гонке преследования и индивидуальной гонке) и одну серебряную (в спринте). На предыдущем ЧМ в ее активе было пять медалей подряд (одно золото, одно серебро и три бронзы).

Таким образом, в активе немки десять медалей на чемпионатах мира подряд. Она превзошла рекорд Туры Бергер, у которой было девять медалей подряд.