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«Зенит-2» проиграл «Енисею» в Кубке ФНЛ, Радимов уводил команду с поля по ходу матча

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит-2» уступил красноярскому «Енисею» в Кубке ФНЛ со счетом 1:3 и покинул турнир.

В составе красноярского клуба отличились Артур Саркисов, Никита Чернов и Андрей Козлов. У сине-бело-голубых единственный мяч забил Станислав Крапухин.

В середине первого тайма главный тренер второй команды «Зенита» Владислав Радимов за несогласие с решениями арбитра был удален на трибуну. После травмы Давида Мильдзихова Радимов увел свою команду с поля, и игра была ненадолго прервана.

Петербуржцы с тремя очками заняли третью строчку в таблице и не вышли из группы. Команда из Красноярска, набрав девять очков, с первого места вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Чертаново».

Кубок ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля.

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