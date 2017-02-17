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Иржи Ярошик: В современной истории российского футбола ЦСКА самая сильная и стабильная команда

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА а ныне один из тренеров дубля «Спарты» Иржи Ярошик поделился мнением о ситуации в армейском клубе.

- В ноябре мы гостили в Москве и немного пообщались с Евгением Гинером. Я слежу за той непростой ситуацией, в которую попала команда. Все привыкли, что ЦСКА борется за чемпионство и играет в еврокубках. В современной истории российского футбола это самая сильная и стабильная команда. Думаю, все у них наладится. Гинер всегда любил футбол, а команда всегда всех радовала. Сейчас главное - не опускать руки, - рассказал Ярошик в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что Иржи Ярошик играл за ЦСКА в 2003 - 2004 годах, а в 2008 - 2009 гг. он защищал цвета самарских «Крыльев Советов». 

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