Екатерина Костюнина: В футболе нет места агрессии

Футбольный арбитр Екатерина Костюнина, посол общественного движения «Россия Любит Футбол!», прокомментировала фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.

– На телеканале ВВС вышел фильм о том, что ЧМ-2018 в России станет «фестивалем насилия» из-за поведения наших болельщиков.

Как посол общественного движения «Россия Любит Футбол!» я не смогла не отреагировать на это заявление и что бы ни писали британские СМИ, футбол должен оставаться футболом. В этой игре нет места агрессии.

В нашей стране живут прекрасные, гостеприимные, талантливые и открытые люди. Мы докажем это всему миру на ЧМ-2018. Поддерживаю акцию «Футбол без насилия» общественного движения «Россия Любит Футбол!», считаю ее очень правильной и актуальной, – сказала Костюнина.

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