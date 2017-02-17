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Александр Касперович: Старых сама сказала, что на четвертый этап лучше поставить Акимову

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал выступление женской команды в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что россиянки заняли десятое место.

«Акимова в падении задела винтовку, это привело к потере 20 секунд и неточности в стрельбе. Стрельба была очень кучной, уходила вправо. Надо убедиться, проверить, был ли это сбой прицела или спортсмен допустил ошибку.

Почему не поставили Старых на заключительный этап? Она давно не стартовала в эстафетах, поговорили с Ириной. Она сказала, что лучше поставить Акимову, так как у нее больше опыта в этом году. Изначально хотели поставить Старых на финиш, но она сама отказалась.

Относительно Слепцовой хочу сказать, что она, видимо, еще не отошла от индивидуальной гонки на 15 километров», - приводит слова Касперовича «Матч ТВ».

Напомним, выиграла эстафету сборная Германии.

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