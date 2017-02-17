Александр Касперович: Старых сама сказала, что на четвертый этап лучше поставить Акимову
Главный тренер сборной России по биатлону Александр
Касперович прокомментировал выступление
женской команды в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).
Напомним, что россиянки заняли десятое место.
«Акимова в падении задела винтовку, это привело
к потере 20 секунд и неточности в стрельбе. Стрельба была очень
кучной, уходила вправо. Надо убедиться, проверить, был ли это сбой прицела
или спортсмен допустил ошибку.
Почему не поставили Старых на заключительный этап?
Она давно не стартовала в эстафетах, поговорили с Ириной. Она
сказала, что лучше поставить Акимову, так как у нее больше опыта
в этом году. Изначально хотели поставить Старых на финиш, но она
сама отказалась.
Относительно Слепцовой хочу сказать, что она, видимо, еще не
отошла от индивидуальной гонки на 15 километров», - приводит слова Касперовича «Матч
ТВ».
Напомним, выиграла эстафету сборная Германии.