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Роналду и Джоли снимутся вместе в турецком сериале

Источник:  Daily SabahКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе с американской актрисой Анджелиной Джоли снимется в турецком сериале, сообщает Daily Sabah.

Работа над сериалом под названием «Мост жизни» начнется в марте текущего года.

Режиссер фильма Эйюп Дирлик заявил, что в съемках задействуют еще несколько знаменитостей, имена которых пока не раскрываются.

Сюжет фильма расскажет о жизни семьи беженцев в Турции.

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