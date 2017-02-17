Роналду и Джоли снимутся вместе в турецком сериале

Игорь Беланов: То, что Месси и Роналду все время получают «Золотые мячи», идет в минус другим европейским чемпионатам

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов сказал, что из европейских чемпионатов он предпочитает испанский.