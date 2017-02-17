Магнитогорский «Металлург» обыграл «Трактор» по буллитам

Матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Трактором» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 1:0 Б.

Основное время и овертайм завершились без голов Отметим, что нападающий хозяев Сергей Мозякин не смог набрать свое 1000-е очков в карьере. Пока у него остается 999 очков в активе. Решающий буллит в активе Криса Ли.

«Металлург» со 124 очками занимает первое место на Востоке. Для команды это последний матч в регулярном чемпионате текущего сезона. У «Трактора», который также этим матчем завершил «регулярку» 97 очков и четвертое место.

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