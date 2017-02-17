Магнитогорский «Металлург» обыграл «Трактор» по буллитам
Матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом»
и «Трактором» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча –
1:0 Б.
Основное время и овертайм завершились без голов Отметим, что
нападающий хозяев Сергей Мозякин не смог набрать свое 1000-е очков в карьере.
Пока у него остается 999 очков в активе. Решающий буллит в активе Криса Ли.
«Металлург» со 124 очками занимает первое место на Востоке. Для команды это последний матч в регулярном чемпионате текущего сезона. У «Трактора», который также этим матчем завершил «регулярку» 97 очков и четвертое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Трактор - 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит:
Ли - 1:0.
Место и дата
17 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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