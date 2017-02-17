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Сандро Цвейба стал игроком «Крыльев Советов»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

«Крылья Советов» заключили контракт с молодым российским игроком Сандро Цвейбой, сообщает официальный сайт самарского клуба.

23-летний воспитанник московского «Локомотива», с 2000 по 2013 год выступал за юношеские и молодежные команды железнодорожников. Защищал цвета венгерского «Уйпешта» и хорватского «Осиека». Минувший год провел в казахстанском «Актобе».


Сандро Цвейба (справа). Фото: «Крылья Советов»

В «Крылья» 23-летний Сандро, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел свободным агентом. Цвейба находился с «Крыльями» на втором сборе в Белеке и принял участие во всех контрольных матчах.

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