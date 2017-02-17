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Елена Пидгрушная: На трассе мне казалось, что все болельщики поддерживали меня: и украинские, и немецкие, и российские

Источник:  XsportКомментарии

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная поделилась впечатлениями после эстафеты на чемпионаты мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что украинки заняли второе место.

«На последнем этапе я понимала, что нельзя использовать ни один запасной патрон, потому что тогда ни одного шанса на медаль не будет. На «лежке» и «стойке» я работала очень аккуратно, но, когда ушла, увидела, что соперницы совсем рядом. Дорен-Абер меня объехала на дальней петле, и я поняла, что нужно держаться за ней, а уже потом бороться с ними на последнем подъеме и финишной прямой.

Мне немного повезло, что на какие-то минуты пошел дождь и лыжи меня так хорошо выкатили, что на спуске я легко объехала девчонок, а потом мне оставалось только бросаться изо всех сил в подъем и бежать, бежать и бежать. На трассе мне казалось, что все болельщики поддерживали меня, и украинские, и немецкие, и Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная поделилась впечатлениями после эстафеты на чемпионаты мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что украинки заняли второе место.

«На последнем этапе я понимала, что нельзя использовать ни один запасной патрон, потому что тогда ни одного шанса на медаль не будет. На «лежке» и «стойке» я работала очень аккуратно, но, когда ушла, увидела, что соперницы совсем рядом. Дорен-Абер меня объехала на дальней петле, и я поняла, что нужно держаться за ней, а уже потом бороться с ними на последнем подъеме и финишной прямой.

Мне немного повезло, что на какие-то минуты пошел дождь и лыжи меня так хорошо выкатили, что на спуске я легко объехала девчонок, а потом мне оставалось только бросаться изо всех сил в подъем и бежать, бежать и бежать. На трассе мне казалось, что все болельщики поддерживали меня, и украинские, и немецкие, и российские, и сербские», - цитирует Пидгрушную Xsport.ua.

Напомним, что выиграла гонку сборная Германии.


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