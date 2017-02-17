Александр Зуев: Хочу принести «Крыльям» максимум пользы

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев, перешедший на правах аренды из «Спартака», прокомментировал свой переход в самарскую команду.

«Крылья» проявили заинтересованность во мне, и я с удовольствием принял это предложение. Хочу принести команде максимум пользы, да и мне есть, что доказывать самому себе», - цитирует Зуева официальный сайт «Крыльев Советов».

Напомним, что Зуев выступал за молодежную, вторую и основную команды московского «Спартака». Игрок является Чемпионом Европы в составе юношеской сборной России.

Добавим, полузащитник перешел в «Спартак» в 2013 году. Всего на его счету 22 встречи за красно-белых. В составе «Спартака-2» на счету Зуева 12 мячей в 59 играх.