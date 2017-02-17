Илья Самсонов: «Сухари» не записываю в свои результаты - это общекомандное

Голкипер магнитогорского «Металлурга» прокомментировал игру регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».

– Хорошая, рабочая игра получилась, уровня плей-офф. Готовились к ней, настраивались. Но обе команды отлично сыграли в обороне, так что все решалось только в серии буллитов. Рады победе.

– «Сухарь», наверное, прибавляет радости вдвойне?

– Да нет, все как обычно – это ведь общекомандное. Я не записываю их в свои результаты, потому что это работа всей команды, - приводит слова Самсонва официальный сайт «Магнитки».

Напомним, что в пятницу «Металлург» на своей площадке в серии послематчевых буллитов одолел челябинский «Трактор» со счетом 1:0. Вратарь хозяев Илья Самсонов отразил 31 бросок по своим воротам и оформил второй «сухой» матч в этом сезоне.

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