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Илья Самсонов: «Сухари» не записываю в свои результаты - это общекомандное

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Голкипер магнитогорского «Металлурга» прокомментировал игру регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».

– Хорошая, рабочая игра получилась, уровня плей-офф. Готовились к ней, настраивались. Но обе команды отлично сыграли в обороне, так что все решалось только в серии буллитов. Рады победе.

– «Сухарь», наверное, прибавляет радости вдвойне?
– Да нет, все как обычно – это ведь общекомандное. Я не записываю их в свои результаты, потому что это работа всей команды, - приводит слова Самсонва официальный сайт «Магнитки».

Напомним, что в пятницу «Металлург» на своей площадке в серии послематчевых буллитов одолел челябинский «Трактор» со счетом 1:0. Вратарь хозяев Илья Самсонов отразил 31 бросок по своим воротам и оформил второй «сухой» матч в этом сезоне.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Металлург Мг - Трактор - 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит:

Ли - 1:0.

Место и дата

17 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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