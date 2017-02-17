Илья Самсонов: «Сухари» не записываю в свои результаты - это общекомандное
Голкипер магнитогорского «Металлурга» прокомментировал игру регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».
– Хорошая, рабочая игра получилась, уровня плей-офф. Готовились к ней, настраивались. Но обе команды отлично сыграли в обороне, так что все решалось только в серии буллитов. Рады победе.
– «Сухарь», наверное, прибавляет
радости вдвойне?
– Да нет, все как обычно – это ведь общекомандное. Я не записываю их в свои результаты, потому что это работа всей команды, - приводит слова Самсонва официальный сайт «Магнитки».
Напомним, что в пятницу «Металлург» на своей площадке в серии послематчевых буллитов одолел челябинский «Трактор» со счетом 1:0. Вратарь хозяев Илья Самсонов отразил 31 бросок по своим воротам и оформил второй «сухой» матч в этом сезоне.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Трактор - 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит:
Ли - 1:0.
Место и дата
17 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция