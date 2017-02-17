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Game Show покажет игры «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»

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Киберспортивный телеканал Game Show проведет трансляции турнира «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» по FIFA 17.

Прямые трансляции всех игр состоятся в эфире телеканала Game Show и на канале Twitch.tv. Комментировать игры будут ведущие Павел Скрипко и Павел Базылюк. 

«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» пройдет с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире примут участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги.

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