Game Show покажет игры «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»

Киберспортивный телеканал Game Show проведет трансляции турнира «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» по FIFA 17.



Прямые трансляции всех игр состоятся в эфире телеканала Game Show и на канале Twitch.tv. Комментировать игры будут ведущие Павел Скрипко и Павел Базылюк.



«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» пройдет с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире примут участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги.