Павел Ростовцев: Десятое место - это не тот результат, к которому привыкли российские болельщики

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев поделился впечатлениями от в эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, в которой сборная России заняла десятое место.

- Кроме Ирины Старых, никто ничего не показал. 10-е место - это не тот результат, к которому привыкли российские болельщики, специалисты. Наверное, с учетом выступлений за последние два года, надо просто снять розовые очки и понять, что это наш сегодняшний результат – 8-13 место. Видно, что абсолютно не в форме: плохо бегут, плохо стреляют – вот и результат, - приводит слова Ростовцева «Р-Спорт».