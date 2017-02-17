Марен Хаммершмидт: Во время стрельбы я очень нервничала

Немецкие биатлонистки, которые выиграли эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия), поделились впечатлениями после гонки.

Марен Хаммершмидт:

«Во время стрельбы стоя я очень нервничала. У меня дрожали ноги. Очень счастлива, что удалось попасть во все пять мишеней».

Франциска Хильденбранд:

«Я была очень рада, что сегодня не было очень солнечно. Рада, что смогла дважды точно отстреляться и передать эстафету Лауре (Дальмайер) с более серьезным отрывом», - цитирует биатлонисток официальный сайт IBU.

Напомним, что также за сборную Германии выступали Ванесса Хинц и Лаура Дальмайер.