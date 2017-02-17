Марен Хаммершмидт: Во время стрельбы я очень нервничала
Немецкие биатлонистки, которые выиграли эстафету на чемпионате
мира в Хохфильцене (Австрия), поделились впечатлениями после гонки.
Марен Хаммершмидт:
«Во время стрельбы стоя я очень нервничала. У меня дрожали ноги.
Очень счастлива, что удалось попасть во все пять мишеней».
Франциска Хильденбранд:
«Я была очень рада, что сегодня не было очень солнечно. Рада,
что смогла дважды точно отстреляться и передать эстафету Лауре (Дальмайер) с
более серьезным отрывом», - цитирует биатлонисток официальный сайт IBU.
Напомним, что также за сборную Германии
выступали Ванесса Хинц и Лаура Дальмайер.
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