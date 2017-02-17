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Анатолий Алябьев: Биатлонисты РФ словно подорвались на мине – не стреляют и не бегут

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал выступление женской российской команды в эстафете на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, в которой сборная России заняла десятое место.

- Если говорить про девчонок, то, конечно, надо что-то менять. Спрос должен быть и с тренеров, и с самих спортсменов. Валить все на тренеров неправильно, спрос должен быть и со спортсменов, они же не маленькие. Они должны помогать тренерам. Надо принимать глобальное решение.

Олимпиада на носу, отступать уже некуда - позади Москва. В начале не настораживало все это, готовились к чемпионату мира. Команда была, у нас пять или шесть человек, которые могли претендовать на медали. К чемпионату мира они как будто подорвались на какой-то мине – и не бегут, и не стреляют самое главное. Как я рассчитывал на Логинова, но такой провал. Дай бог, одиночный. Надо все досконально проанализировать, - приводит слова Алябьева «Р-Спорт».

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