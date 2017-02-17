Илья Воробьев: Для «Металлурга» этот регулярный сезон стал самым удачным в КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».

– У нас две игры получились с соперником, который очень хорошо терпит, играет, не делает своих ошибок. Ну что же. Регулярный сезон закончился, это был для «Металлурга» в КХЛ самый удачный сезон. Ладно, теперь это все закончилось – забыли, проехали.

– Данис Зарипов сегодня пропустил игру. Насколько это связано с состоянием его здоровья?

– Совершенно не связано.

– Какова динамика Дмитрия Казионова? На «сухой» тренировке он был в зале, пусть еще и с гипсом…

– Пусть еще и с гипсом, и на костылях. Динамика… Будем смотреть, надеемся, что у Димки так же быстро заживет, как у Санталы. Но это не факт. Тем не менее – будем надеяться, – приводит слова Воробьева пресс-служба магнитогорской команды.



Напомним, что в пятницу «Металлург» на своей площадке в серии послематчевых буллитов одолел челябинский «Трактор» со счетом 1:0.