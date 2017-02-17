Анвар Гатиятулин: Три периода выполняли игровое задание, а буллиты у нас не складываются
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Магнитки» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Я уже говорил в Челябинске, что волею календаря у нас последние матчи выпали на игры с «Металлургом», сильным соперником. Наверное, это и к лучшему, что смогли проверить себя. В целом хотел бы команду поблагодарить за самоотдачу, все три периода выполняли игровое задание. А буллиты у нас не складываются.
– В
среду был хорош в воротах Францоуз.
Теперь появился Демченко. Это чутье или
очередность?
– В предыдущем матче играл Павел, так что дали отдохнуть. У нас два равноценных вратаря, так что решили дать им сыграть по разу, – приводит слова наставника пресс-служба магнитогорской команды.
Матч
Металлург Мг - Трактор - 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит:
Ли - 1:0.
Место и дата
17 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция