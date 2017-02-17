Анвар Гатиятулин: Три периода выполняли игровое задание, а буллиты у нас не складываются

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Магнитки» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Я уже говорил в Челябинске, что волею календаря у нас последние матчи выпали на игры с «Металлургом», сильным соперником. Наверное, это и к лучшему, что смогли проверить себя. В целом хотел бы команду поблагодарить за самоотдачу, все три периода выполняли игровое задание. А буллиты у нас не складываются.

– В среду был хорош в воротах Францоуз. Теперь появился Демченко. Это чутье или очередность?

– В предыдущем матче играл Павел, так что дали отдохнуть. У нас два равноценных вратаря, так что решили дать им сыграть по разу, – приводит слова наставника пресс-служба магнитогорской команды.