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Анвар Гатиятулин: Три периода выполняли игровое задание, а буллиты у нас не складываются

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Магнитки» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Я уже говорил в Челябинске, что волею календаря у нас последние матчи выпали на игры с «Металлургом», сильным соперником. Наверное, это и к лучшему, что смогли проверить себя. В целом хотел бы команду поблагодарить за самоотдачу, все три периода выполняли игровое задание. А буллиты у нас не складываются.

– В среду был хорош в воротах Францоуз. Теперь появился Демченко. Это чутье или очередность?
– В предыдущем матче играл Павел, так что дали отдохнуть. У нас два равноценных вратаря, так что решили дать им сыграть по разу, – приводит слова наставника пресс-служба магнитогорской команды.

Матч

Металлург Мг - Трактор - 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит:

Ли - 1:0.

Место и дата

17 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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