Мари Дорен Абер: Я довольная бронзой. Пидгрушная – отличный финишер, а Коукалова в сумасшедшей форме
Французская биатлонистка Мари Дорен Абер поделилась
впечатлениями после эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).
Напомним, что француженки заняли третье место.
На финише Дорен Абер боролась за медали с украинкой Еленой
Пидгрушной и чешкой Габриэлой Коукаловой. В итоге Габриэла осталась четвертой,
Дорен Абер принесла Франции третье место, а Пидгрушная вместе со сборной
Украины завоевала серебро. Первой стала сборная Германии.
«Я очень рада этой медали. Было очень приятно находиться на
подиуме вместе со всей командой. Я знала, что Елена – отличный финишер, а Габи
в сумасшедшей форме, она отлично выступает в этой сезоне», -
цитирует Абер официальный сайт IBU.
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