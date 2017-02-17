«Кайрат» Аршавина обыграл московское «Динамо»

В рамках товарищеского матча на сборах в турецком Белеке московское «Динамо» уступило «Кайрату» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил нападающий казахстанской команды Бауыржан Турысбек.

Экс-полузащитник сборной России, нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин вошел в заявку на матч, но на поле так и не появился.

В следующем матче московский клуб 19 феврал\ сыграет с «Атырау», а «Кайрат» на следующий день встретится с «Анжи».