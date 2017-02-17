Сборная России выиграла медальный зачет юношеского олимпийского зимнего фестиваля
В Эрзуруме (Турция)
завершился Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль. Победу в его
медальном зачете одержала сборная России.
Сегодня состоялся
заключительный день соревнований. Сборная России завоевала семь золотых
медалей, одну серебряную и одну бронзовую. Таким образом, всего в активе
российской команды 39 медалей - 19 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых.
Второй стала команда
Франции, у которой семь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых наград.
На третьем месте Словения - пять
золотых, два серебряных и три бронзовые медали.
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