Сборная России выиграла медальный зачет юношеского олимпийского зимнего фестиваля

В Эрзуруме (Турция) завершился Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль. Победу в его медальном зачете одержала сборная России.

Сегодня состоялся заключительный день соревнований. Сборная России завоевала семь золотых медалей, одну серебряную и одну бронзовую. Таким образом, всего в активе российской команды 39 медалей - 19 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых.

Второй стала команда Франции, у которой семь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых наград. На третьем месте Словения - пять золотых, два серебряных и три бронзовые медали.