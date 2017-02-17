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Сборная России выиграла медальный зачет юношеского олимпийского зимнего фестиваля

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Эрзуруме (Турция) завершился Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль. Победу в его медальном зачете одержала сборная России.

Сегодня состоялся заключительный день соревнований. Сборная России завоевала семь золотых медалей, одну серебряную и одну бронзовую. Таким образом, всего в активе российской команды 39 медалей - 19 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых.

Второй стала команда Франции, у которой семь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых наград. На третьем месте Словения -  пять золотых, два серебряных и три бронзовые медали.

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