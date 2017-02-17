Дмитрий Тарасов: С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но прошу более не затрагивать эту тему

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился к болельщикам с просьбой не обсуждать его личную жизнь в комментариях его страниц в социальных сетях.

«Мой «direct» завален тремя видами сообщений: 1)пожеланиями удачи в моей работе; 2) просьбами оголить свою личную жизнь; 3) как-то прокомментировать развод.

Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, «жить ради лайков»( думаю, это актуальная проблема сегодня). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся.

Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдется время занять себя чем-то полезным», - написал Тарасов в «Инстаграме».

Напомним, телеведущая Ольга Бузова и полузащитник «Локомотива» официально развелись в декабре минувшего года, в браке они прожили четыре года.