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Дмитрий Тарасов: С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но прошу более не затрагивать эту тему

Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился к болельщикам с просьбой не обсуждать его личную жизнь в комментариях его страниц в социальных сетях.

«Мой «direct» завален тремя видами сообщений: 1)пожеланиями удачи в моей работе; 2) просьбами оголить свою личную жизнь; 3) как-то прокомментировать развод.

Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, «жить ради лайков»( думаю, это актуальная проблема сегодня). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся.

Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдется время занять себя чем-то полезным», - написал Тарасов в «Инстаграме».

Мой "direct" завален тремя видами сообщений: 1)пожеланиями удачи в моей работе; 2) просьбами оголить свою личную жизнь; 3) как-то прокомментировать развод. Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, "жить ради лайков"( думаю, это актуальная проблема сегодня). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся. Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдётся время занять себя чем-то полезным 🙏🏻 #всемдобра#укаждогосвойкрест

Публикация от tarasov23 (@tarasov23)

Напомним, телеведущая Ольга Бузова и полузащитник «Локомотива» официально развелись в декабре минувшего года, в браке они прожили четыре года.

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