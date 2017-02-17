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«Палермо» не обыгрывал «Ювентус» 6 лет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в стартовом матче 25-го тура серии А «Ювентус» на своем поле примет «Палермо». 

За всю историю эти клубы встречались 55 раз – 34 победы у туринцев, 11 ничьих и 10 побед у команды из одноименного города. Разница мячей – 110:50 в пользу «Ювентуса».

Последний раз «Палермо» побеждал «Ювентус» 2 февраля 2011 года. После этого туринцы обыграли соперника 9 раз.

История противостояний (последние 10 матчей):

24.09.2016. «Палермо» – «Ювентус» – 0:1 
17.04.2016. «Ювентус» – «Палермо» – 4:0 
29.11.2015. «Палермо» – «Ювентус» – 0:3 
14.03.2015. «Палермо» – «Ювентус» – 0:1 
26.10.2014. «Ювентус» – «Палермо» – 2:0 
05.05.2013. «Ювентус» – «Палермо» – 1:0 
09.12.2012. «Палермо» – «Ювентус» – 0:1 
07.04.2012. «Палермо» – «Ювентус» – 0:2 
20.11.2011. «Ювентус» – «Палермо» – 3:0 
02.02.2011. «Палермо» – «Ювентус» – 2:1 

Матч

Ювентус - Палермо

Состав

Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Алекс, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо, Хедира, Маркизио, Игуаин, Манджукич, Дибала

Палермо: Посавец, Гонсалес, Пеццелла, Рисполи, Гольданига, Чочев, Яяло, Энрике, Эмбало, Трайковски, Несторовски

Место и дата

17 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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