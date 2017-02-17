«Палермо» не обыгрывал «Ювентус» 6 лет
Сегодня в стартовом матче 25-го тура серии А «Ювентус» на своем поле примет «Палермо».
За всю историю эти клубы встречались 55 раз – 34 победы у туринцев, 11 ничьих и 10 побед у команды из одноименного города. Разница мячей – 110:50 в пользу «Ювентуса».
Последний раз «Палермо» побеждал «Ювентус» 2 февраля 2011 года. После этого туринцы обыграли соперника 9 раз.
История противостояний (последние 10 матчей):
24.09.2016. «Палермо» – «Ювентус» – 0:1
17.04.2016. «Ювентус» – «Палермо» – 4:0
29.11.2015. «Палермо» – «Ювентус» – 0:3
14.03.2015. «Палермо» – «Ювентус» – 0:1
26.10.2014. «Ювентус» – «Палермо» – 2:0
05.05.2013. «Ювентус» – «Палермо» – 1:0
09.12.2012. «Палермо» – «Ювентус» – 0:1
07.04.2012. «Палермо» – «Ювентус» – 0:2
20.11.2011. «Ювентус» – «Палермо» – 3:0
02.02.2011. «Палермо» – «Ювентус» – 2:1
Матч
Состав
Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Алекс, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо, Хедира, Маркизио, Игуаин, Манджукич, Дибала
Палермо: Посавец, Гонсалес, Пеццелла, Рисполи, Гольданига, Чочев, Яяло, Энрике, Эмбало, Трайковски, Несторовски
Место и дата
17 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция