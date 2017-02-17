«Палермо» не обыгрывал «Ювентус» 6 лет

Сегодня в стартовом матче 25-го тура серии А «Ювентус» на своем поле примет «Палермо».

За всю историю эти клубы встречались 55 раз – 34 победы у туринцев, 11 ничьих и 10 побед у команды из одноименного города. Разница мячей – 110:50 в пользу «Ювентуса».

Последний раз «Палермо» побеждал «Ювентус» 2 февраля 2011 года. После этого туринцы обыграли соперника 9 раз.

История противостояний (последние 10 матчей):

24.09.2016. «Палермо» – «Ювентус» – 0:1

17.04.2016. «Ювентус» – «Палермо» – 4:0

29.11.2015. «Палермо» – «Ювентус» – 0:3

14.03.2015. «Палермо» – «Ювентус» – 0:1

26.10.2014. «Ювентус» – «Палермо» – 2:0

05.05.2013. «Ювентус» – «Палермо» – 1:0

09.12.2012. «Палермо» – «Ювентус» – 0:1

07.04.2012. «Палермо» – «Ювентус» – 0:2

20.11.2011. «Ювентус» – «Палермо» – 3:0

02.02.2011. «Палермо» – «Ювентус» – 2:1