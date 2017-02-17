Мозякин завершил чемпионат с 85 очками, обновив рекорд результативности чемпионатов России
Капитан магнитогорского «Металлурга» завершил регулярный сезон КХЛ с 85 (48+37) очками, тем самым обновив рекорд результативности чемпионатов России, который раньше принадлежал Алексею Морозову.
Напомним, что 1 февраля 2017 Мозякин обновил рекорд по очкам за один сезон КХЛ, принадлежавший Александру Радулову (80). А 3 февраля капитан «Магнитки» побил рекорд Алексея Морозова (83) по результативности в чемпионатах России.
Ранее Мозякин превзошел рекорд Стива Мозеса по количеству шайб, заброшенных в одном регулярном чемпионате КХЛ (36).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически