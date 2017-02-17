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«Нью-Джерси» выставил Калинина на драфт отказов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» выставил на драфт отказов российского нападающего Сергея Калинина, сообщает канадский журналист Эллиотт Фридман.

Согласно регламенту НХЛ, если контракт 25-летнего форварда в ближайшие сутки не заберет ни одна команда НХЛ, то Калинина можно будет отправить в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Напомним, россиянин выступает за «Дэвилз» с 2015 года. В текущем сезоне на его счету четыре (два+два) очка в 43 матчах регулярного чемпионата. Всего в лиге на его счету 19 (10+9) баллов в 121 встрече. Форвард не был выбран на драфте и перешел в «Нью-Джерси» из «Авангарда».

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