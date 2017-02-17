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Юлия Джима: Я ожидала от себя лучшего результата

Источник:  Федерация биатлона УкраиныКомментарии

Украинские биатлонистки поделились впечатлениями после выступления в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что украинки заняли второе место.

Ирина Варвинец:

«Конечно, мы надеялись на медаль и на хороший результат. Сегодня у нас все получилось».

Юлия Джима:

«Честно говоря, я сделала все, что могла, на что хватило сил. Но можно было выступить лучше, ожидала от себя лучшего результата».

Анастасия Меркушина:

«Была очень трудная гонка из-за тяжелой погоды. У меня сейчас нет слов, так как эмоции переполняют. Это мой первый чемпионат мира и сразу серебро, слишком много для меня».

Елена Пидгрушная:

«На последнем круге я вспоминала прошлый год, потому что тогда у меня была борьба в каждой эстафете. Так же мне придал уверенности мой финишный круг с Габриэлой (Коукаловой) в индивидуальной гонке и я понимала, что если там продержалась, то тут тоже смогу. Когда на последнем спуске, под мостами, я объехала девчонок, благодаря лыжам, то понимала, что теперь только прыгай за медалью. Мы очень счастливы этой медали», - цитирует спортсменок официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Напомним, что выиграла эстафету сборная Германии.


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