Юлия Джима: Я ожидала от себя лучшего результата
Украинские биатлонистки поделились впечатлениями после выступления
в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Напомним,
что украинки заняли второе место.
Ирина Варвинец:
«Конечно, мы надеялись на медаль и на хороший
результат. Сегодня у нас все получилось».
Юлия Джима:
«Честно говоря, я сделала
все, что могла, на что хватило сил. Но можно было выступить лучше, ожидала от
себя лучшего результата».
Анастасия Меркушина:
«Была очень трудная гонка
из-за тяжелой погоды. У меня сейчас нет слов, так как эмоции переполняют. Это
мой первый чемпионат мира и сразу серебро, слишком много для меня».
Елена Пидгрушная:
«На последнем круге я
вспоминала прошлый год, потому что тогда у меня была борьба в каждой эстафете.
Так же мне придал уверенности мой финишный круг с Габриэлой (Коукаловой) в
индивидуальной гонке и я понимала, что если там продержалась, то тут тоже
смогу. Когда на последнем спуске, под мостами, я объехала девчонок, благодаря
лыжам, то понимала, что теперь только прыгай за медалью. Мы очень счастливы
этой медали», - цитирует спортсменок официальный сайт Федерации биатлона
Украины.
Напомним, что выиграла
эстафету сборная Германии.