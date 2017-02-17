Владислав Радимов: Организация Кубка ФНЛ катастрофическая, проводить такой турнир не стоит

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал организацию Кубка ФНЛ. Он отметил, что не видит смысла в его проведении.

«Слушайте, мы человека (защитника Давида Мильдзихова) лишились фактически на месяц, если не больше, ему нанесли травму в игре. Я думаю, по правилам это красная карточка. Приняли решение уйти с поля вместе с ребятами, потом посоветовались и решили доиграть матч. Боже упаси нас подавать какую-то апелляцию, главное, парень бы выздоровел.

Организация Кубка ФНЛ просто катастрофическая - мы играем на ужасающих полях, в раздевалках невозможно переодеться, а сегодня за 30 минут до конца матча стало темно, так не могли освещение долго включить. Это не лезет ни в какие ворота, лучше вообще не проводить этот турнир, ведь портится вся предсезонная подготовка.

И это не только мое мнение, так же считают и другие тренеры. Нельзя издеваться над футболистами, лучше бы мы поехали в другое место, чем вот так играть», - цитирует Радимова ТАСС.

Напомним, сегодня «Зенит-2» уступил красноярскому «Енисею» в Кубке ФНЛ со счетом 1:3 и покинул турнир. В составе красноярского клуба отличились Артур Саркисов, Никита Чернов и Андрей Козлов. У сине-бело-голубых единственный мяч забил Станислав Крапухин.

В середине первого тайма главный тренер второй команды «Зенита» Владислав Радимов за несогласие с решениями арбитра был удален на трибуну. После травмы Давида Мильдзихова Радимов увел свою команду с поля, и игра была ненадолго прервана.

Петербуржцы с тремя очками заняли третью строчку в таблице и не вышли из группы. Команда из Красноярска, набрав девять очков, с первого места вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Чертаново».

Кубок ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля.