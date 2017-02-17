Стал известен рабочий график сборной России в Краснодаре и Сочи
По информации «Советского спорта», сборная России, которая 24 марта встретится в Краснодаре с Кот-Д'Ивуаром, прилетит в столицу Кубани 20 марта.
Там же команда Станислава Черчесова продолжит готовиться и после игры с ивуарийцами.
В Сочи сборная переберется 26-го числа и проведет на стадионе «Фишт» лишь одну предыгровую тренировку.
28 марта россияне откроют футбольную арену встречей с бельгийцами.
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