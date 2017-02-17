Стал известен рабочий график сборной России в Краснодаре и Сочи

Первый канал еще не решил, будет ли показывать матчи сборной России с Бельгией и Кот-д'Ивуаром

Первый канал пока не решил, будет ли транслировать ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии, сообщил генеральный продюсер канала Александр Файфман.