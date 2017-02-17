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Стал известен рабочий график сборной России в Краснодаре и Сочи

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По информации «Советского спорта», сборная России, которая 24 марта встретится в Краснодаре с Кот-Д'Ивуаром, прилетит в столицу Кубани 20 марта.

Там же команда Станислава Черчесова продолжит готовиться и после игры с ивуарийцами.

В Сочи сборная переберется 26-го числа и проведет на стадионе «Фишт» лишь одну предыгровую тренировку.

28 марта россияне откроют футбольную арену встречей с бельгийцами.   

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Евгений Дзичковский
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