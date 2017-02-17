Антонио Конте: Уверен, что Коста хочет остаться в команде

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ситуацию с новым контрактом нападающего Диего Косты.

- Я ничего не знаю об этой ситуации. Очень важно сосредоточиться на том, что происходит сейчас, и на заглядывать слишком далеко. В конце сезона мы посмотрим, как будет обстоять ситуация. Я уверен, что он хочет остаться в команде, но сейчас важно уделить внимание тому, что происходит в настоящее время, а для нас это — завтрашний матч с «Вулверхэмптоном». Мы должны постараться выйти в следующий раунд, - приводит слова Конте официальный сайт лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что Диего Коста может отправиться в чемпионат Китая.

В текущем сезоне нападающий провел за английский клуб 23 матча в АПЛ, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.