«Уильямс» первыми показали болид на новый сезон (видео)
Британская команда Формулы-1 «Уильямс» объявила дату презентации своей машины на предстоящий сезон, а также показала компьютерную модель болида.
Презентация FW40 состоится 25 февраля. Машина, выполненная в цветовой схеме прошлого года, получила название в честь 40-летней годовщины выступления команды в «Королевских гонках».
Напомним, новый сезон «больших призов» стартует 24 марта в австралийском Мельбурне. А «Уильямс» в предстоящем сезоне представят35-летний бразилец Фелипе Масса и 18-летний канадец Лэнс Стролл.
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