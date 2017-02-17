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«Уильямс» первыми показали болид на новый сезон (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» объявила дату презентации своей машины на предстоящий сезон, а также показала компьютерную модель болида.

Презентация FW40 состоится 25 февраля. Машина, выполненная в цветовой схеме прошлого года, получила название в честь 40-летней годовщины выступления команды в «Королевских гонках».

Напомним, новый сезон «больших призов» стартует 24 марта в австралийском Мельбурне. А «Уильямс» в предстоящем сезоне представят35-летний бразилец Фелипе Масса и 18-летний канадец Лэнс Стролл.

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