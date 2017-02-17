«Рубин» не взял Билялетдинова на третий сбор и готов расстаться с игроком

Полузащитник Динияр Билялетдинов, вероятнее всего, не будет выступать за «Рубин». Он не входит в планы главного тренера Хавьера Грасии.

Как сообщает «Реальное время», Билялетдинов не поедет на третий тренировочный сбор команды, поскольку не вписывается в игровую концепцию наставника казанского клуба Хавьера Грасии

Руководство «Рубина» готово избавиться от Динияра прямо сейчас, несмотря на то, что до конца контракта игрока осталось всего три месяца. Основная причина — в контракте Билялетдинова. Согласно ему, игрок зарабатывает 1,4 миллиона евро в год.

В текущем сезоне 31-летний Динияр Билялетдинов ни разу не сыграл за «Рубин».

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