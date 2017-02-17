Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия0 : 0Монако
Хоккей  Металлург1 : 0 БТрактор
Футбол  Ювентус0 : 0Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рубин» не взял Билялетдинова на третий сбор и готов расстаться с игроком

Источник:  «Реальное время»Комментарии

Полузащитник Динияр Билялетдинов, вероятнее всего, не будет выступать за «Рубин». Он не входит в планы главного тренера Хавьера Грасии.

Как сообщает «Реальное время», Билялетдинов не поедет на третий тренировочный сбор команды, поскольку не вписывается в игровую концепцию наставника казанского клуба Хавьера Грасии

Руководство «Рубина» готово избавиться от Динияра прямо сейчас, несмотря на то, что до конца контракта игрока осталось всего три месяца. Основная причина — в контракте Билялетдинова. Согласно ему, игрок зарабатывает 1,4 миллиона евро в год.

В текущем сезоне 31-летний Динияр Билялетдинов ни разу не сыграл за «Рубин».

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Крылья Советов» арендовали Зуева. Таблица трансферов РФПЛ«Крылья Советов» арендовали Зуева. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроковС казанского «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов. Такое решение приняла палата по разрешению споров РФС.«Локомотив» сделал предложение защитнику сборной ЧилиМосковский «Локомотив» сделал предложение чилийскому клубу «Универсидад Католика» по покупке защитника Гильерме Марипана, об этом сообщил комментатор Нобель Арустомян.Иранский полузащитник Шекари близок к переходу в «Ростов»Полузащитник иранского клуба «Зоб Ахан» Реза Шекари в ближайшее время станет игроком «Ростова». Об этом сообщает агентство Tasnim News.Сандро Цвейба: «Крылья» – это новый вызов, новая ступень в моей спортивной карьереНовичок «Крыльев Советов» Сандро Цвейба рассказал о своем переходе в самарскую команду.Презентация автобиографии Александра Кержакова состоится 21 февраляАвтобиография нападающего «Зенита» Александра Кержакова будет презентована 21 февраля в Санкт-Петербурге и 24 февраля в Москве.Гол Игбуна помог «Уфе» обыграть «Кристиансунд»Товарищеский матч между «Уфой» и норвежским «Кристиансундом» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Уфы».«Урал» проиграл «Спартаку» из Нальчика в Кубке ФНЛ и покидает турнирМатч третьего тура группового турнира Кубка ФНЛ между «Уралом» и «Спартаком» из Нальчика завершился победой «Спартака». Итоговый счет матча – 1:0.Дмитрий Тарасов: С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но прошу более не затрагивать эту темуПолузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился к болельщикам с просьбой не обсуждать его личную жизнь в комментариях его страниц в социальных сетях.«Анжи» в товарищеском матче обыграл «Шагадам»В рамках товарищеского матча махачкалинский «Анжи» обыграл турецкий «Шагадам» со счетом 2:0.Александр Зуев: Хочу принести «Крыльям» максимум пользыПолузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев, перешедший на правах аренды из «Спартака», прокомментировал свой переход в самарскую команду.Сандро Цвейба стал игроком «Крыльев Советов»«Крылья Советов» заключили контракт с молодым российским игроком Сандро Цвейбой, сообщает официальный сайт самарского клуба.Иржи Ярошик: В современной истории российского футбола ЦСКА самая сильная и стабильная командаБывший полузащитник ЦСКА а ныне один из тренеров дубля «Спарты» Иржи Ярошик поделился мнением о ситуации в армейском клубе.Самолет «Зенита» попал в авариюКлубный самолет петербургского «Зенита» попал в аварию в аэропорту «Пулково».«Терек» заключил контракт с киберфутболистомФутбольный клуб «Терек» заключил контракт с киберфутболистом Умаром Байсагуровым. Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.Кристиан Рамирес: Моя стихия – это атакаЭквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал об адаптации в российском клубе.«Крылья Советов» арендовали Зуева у «Спартака»«Спартак» и «Крылья Советов» договорились о полугодичной аренде 20-летнего российского футболиста Александра Зуева. Об этом сообщает официальный сайт самарской команды.Юрий Газинский: Нужно извлечь ошибки и ехать в Турцию играть на результатПолузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0) в Краснодаре.Евгений Алхимов назначен на пост спортивного директора «Урала»Евгений Алхимов назначен на пост спортивного директора «Урала», сообщает официальный твиттер клуба.Вандерсон: Не дали «Фенербахче» ни единого шансаФорвард «Краснодара» Вандерсон оценил игру команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0) в Краснодаре.
Главные новости
Футбол
РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков
Футбол
«Локомотив» сделал предложение защитнику сборной Чили
Футбол
Иранский полузащитник Шекари близок к переходу в «Ростов»
Хоккей
Глава словацкой Экстралиги: «Слован» должен перестать играть бессмысленные матчи в КХЛ
Футбол
Презентация автобиографии Александра Кержакова состоится 21 февраля
Хоккей
Малкин избежал наказания за грубый силовой прием (видео)
Футбол
«Рубин» не взял Билялетдинова на третий сбор и готов расстаться с игроком
Футбол
Антонио Конте: Уверен, что Коста хочет остаться в команде
Футбол
Стал известен рабочий график сборной России в Краснодаре и Сочи
Футбол
Владислав Радимов: Организация Кубка ФНЛ катастрофическая, проводить такой турнир не стоит
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Хавьер Грасия
Хавьер Грасиявсе новости
Динияр Билялетдинов
Динияр Билялетдиноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы