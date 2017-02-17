Гейб Ньюэлл: У нас в Valve нет процесса бюджетирования

Глава Valve Гейб Ньюэлл во время медиа-брифинга рассказал о том, как компания финансирует свои проекты.



«У нас в Valve нет процесса бюджетирования. У нас нет специальной группы людей, которая ходит и говорит, что этот тайтл принесет столько-то денег, поэтому на этот проект мы можем назначить столько-то сотрудников. Это экономика, основанная на бюджетном процессе. Наша же экономика основана на времени людей. Самом дефицитном товаре.



Для нас дефицит не в деньгах, а в том, сколько часов в сутках. По сути от каждого ожидается голосование за то, что представляет большую важность для наших пользователей, отражаясь в том, над каким проектом они работают. Другими словами, никто, из тех кого вы видели сегодня (поддержка Steam, VR, CS:GO, Team Fortress 2 и Dota 2) не занимается этими проектами, потому что кто-то сказал им заниматься ими. Каждый работает над тем или иным проектом, потому что считает, что принесет большую пользу для наших пользователей. Наши сотрудники переключаются между проектами постоянно», — сказал Ньюэлл.



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