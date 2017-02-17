Антонио Конте: Терри в порядке и готов сыграть с «Вулверхэмтоном»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что единственной его проблемой перед матчем 1/8 финал Кубка Англии с «Вулверхэмтоном» остается проблема выбора основного состава.

- Джон Терри готов сыграть, он в порядке. Все готовы к матчу, но есть ситуации, которые необходимо контролировать. Маркосу Алонсо нужен небольшой отдых, а также у нас есть возможность предоставить Давиду Луису целую неделю на восстановление. Все игроки находятся в хорошей форме, и единственной проблемой для меня является проблема выбора, поскольку я должен сделать лучший выбор на игру, - приводит слова Конте официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, что Джон Терри получил травму голеностопа во время одной из тренировок из-за чего был вынужден пропустить игру с «Бернли» в прошлые выходные.