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«Урал» проиграл «Спартаку» из Нальчика в Кубке ФНЛ и покидает турнир

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура группового турнира Кубка ФНЛ между «Уралом» и «Спартаком» из Нальчика завершился победой «Спартака». Итоговый счет матча – 1:0.

Единственный мяч на 73-й минуте забил Ника Чхапелия. В группе В первое место занял «Енисей», который и вышел в следующую стадию. «Урал», «Спартак-Нальчик» и «Зенит-2» набрали три очка и покидают турнир.

Кубок ФНЛ

Группа В

3-й тур

«Урал» - «Спартак-Нальчик» - 0:1

Гол: Чхапелия, 73.

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