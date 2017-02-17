«Урал» проиграл «Спартаку» из Нальчика в Кубке ФНЛ и покидает турнир
Матч третьего тура группового турнира Кубка ФНЛ между «Уралом» и
«Спартаком» из Нальчика завершился победой «Спартака». Итоговый счет матча – 1:0.
Единственный мяч на 73-й
минуте забил Ника Чхапелия. В группе В первое место занял «Енисей»,
который и вышел в следующую стадию. «Урал», «Спартак-Нальчик» и «Зенит-2»
набрали три очка и покидают турнир.
Кубок ФНЛ
Группа В
3-й тур
«Урал» - «Спартак-Нальчик» -
0:1
Гол: Чхапелия, 73.
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