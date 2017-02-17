Сборная России заняла пятое место на Кубке мира по вольной борьбе в Иране
В Иране завершается Кубок мира по вольной борьбе, на котором российская сборная заняла пятое место.
Победу одержала сборная Ирана, а второе место досталось команде США.
Российская команда в группе заняла третье место после команд США и Азербайджана.
Самыми именитыми борцами в составе сборной России стали олимпийский чемпион Джамал Отарсултанов и чемпион Европы Алан Гогаев.
Вольная борьба
Кубок мира
Итоговая классификация
1. Иран
2. США
3. Азербайджан
4. Турция
5. Россия
6. Монголия
7. Грузия
8. Индия
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