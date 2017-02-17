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Гол Игбуна помог «Уфе» обыграть «Кристиансунд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между «Уфой» и норвежским «Кристиансундом» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Уфы».

Единственный мяч на 34-й минуте забил Сильвестер Игбун.

Товарищеский матч

«Уфа» (Россия) – «Кристансунд» (Норвегия)  - 1:0

«Уфа» (стартовый состав):  Шелия, Живоглядов, Никитин, Аликин, Сухов, Засеев, Филин, Безденежных, Ванек, Игбун, Кротов.

Гол: Игбун, 34.

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