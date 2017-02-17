Гол Игбуна помог «Уфе» обыграть «Кристиансунд»
Товарищеский матч между «Уфой»
и норвежским «Кристиансундом» завершился победой российского клуба. Итоговый
счет матча – 1:0 в пользу «Уфы».
Единственный мяч на 34-й
минуте забил Сильвестер Игбун.
Товарищеский матч
«Уфа» (Россия) – «Кристансунд»
(Норвегия) - 1:0
«Уфа» (стартовый состав): Шелия, Живоглядов, Никитин, Аликин,
Сухов, Засеев, Филин, Безденежных, Ванек, Игбун, Кротов.
Гол: Игбун, 34.
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