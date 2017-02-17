Малкин избежал наказания за грубый силовой прием (видео)

Российский нападающий «Питтсбурга» избежал наказания за силовой прием против капитана «Виннипега» Блэйка Уилера. Об этом сообщает NBC со ссылкой на представителя НХЛ.

Напомним, что инцидент произошел в середине третьего периода матча, который состоялся в ночь на пятницу. Малкин совершил вираж за воротами и когда уже выкатывался, то проезжая мимо капитана Блэйка Уилера, применил против него силовой прием. Повтор показал, что Малкин попал сопернику в голову.

Напомним, что матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Виннипегом» завершился победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.