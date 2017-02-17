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Малкин избежал наказания за грубый силовой прием (видео)

Источник:  NBC SportsКомментарии

Российский нападающий «Питтсбурга» избежал наказания за силовой прием против капитана «Виннипега» Блэйка Уилера. Об этом сообщает NBC со ссылкой на представителя НХЛ.

Напомним, что инцидент произошел в середине третьего периода матча, который состоялся в ночь на пятницу. Малкин совершил вираж за воротами и когда уже выкатывался, то проезжая мимо капитана Блэйка Уилера, применил против него силовой прием. Повтор показал, что Малкин попал сопернику в голову.

Напомним, что матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Виннипегом» завершился победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Матч

Питтсбург - Виннипег - 4:3 О.Т. (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Голы:

Малкин (Хорнквист, Уилсон), 0:59 (1:0). Куниц (Кросби, Летанг), 6:28 (2:0). Лайне (Шейфли, Перро), 37:10 (2:1). Постма (Лоури), 44:22 (2:2). Бафлин (Шейфли), 48:24 (2:3). Кессел (Кросби, Летанг), 53:55 (3:3 - бол.). Кросби (Малкин, Летанг), 64:38 (4:3).

Место и дата

17 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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