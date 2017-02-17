Главный приз уедет в Хабаровск

17 февраля, в Москве завершился финальный этап традиционного Турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, состоявшегося в седьмой раз, сообщает сайт ФХМР.

Победу в финальном матче в равной и непредсказуемой борьбе одержала хабаровская команда «Ерофей», выступившая на льду «ГУМ-Катка» под флагом «СКА-Нефтяника». В решающем сражении дальневосточники переиграли карпинский «Спутник» (4:1), завоевавший серебряные награды и, вне сомнений, приз зрительских симпатий.

Бронзовые награды домой увозит дебютант финального турнира — команда ДЮСШ г. Абакан. В «утешительном» финале сибиряки переиграли «ФОК-Олимпийский « из Балахны — 2:1.

По окончании матчей оргкомитет турнира назвал лучших игроков:

Лучший вратарь — Артём Акулов («ФОК-Олимпийски й»)

Лучший защитник — Герман Швец («Енисей»)

Лучший нападающий — Михаил Меликов (СК «Крылатское»)

Лучший игрок — Артём Гучок («СКА-Нефтяник»)

Лучший бомбардир — Эдуард Синицын («Спутник»), 9 мячей.