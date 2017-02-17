Главный приз уедет в Хабаровск
17 февраля, в Москве завершился финальный этап традиционного Турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, состоявшегося в седьмой раз, сообщает сайт ФХМР.
Победу в финальном матче в равной и непредсказуемой борьбе одержала хабаровская команда «Ерофей», выступившая на льду «ГУМ-Катка» под флагом «СКА-Нефтяника». В решающем сражении дальневосточники переиграли карпинский «Спутник» (4:1), завоевавший серебряные награды и, вне сомнений, приз зрительских симпатий.
Бронзовые награды домой увозит дебютант финального турнира — команда ДЮСШ г. Абакан. В «утешительном» финале сибиряки переиграли «ФОК-Олимпийский
По окончании матчей оргкомитет турнира назвал лучших игроков:
Лучший вратарь — Артём Акулов («ФОК-Олимпийски
Лучший защитник — Герман Швец («Енисей»)
Лучший нападающий — Михаил Меликов (СК «Крылатское»)
Лучший игрок — Артём Гучок («СКА-Нефтяник»)
Лучший бомбардир — Эдуард Синицын («Спутник»), 9 мячей.