Владимир Абрамов: «Ростов» дал почувствовать, что мы что-то можем

Известный футбольный агент Владимир Абрамов прокомментировал крупную победу «Ростова» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против чешской «Спарты».

- Скажу честно: «Ростов» после страшного коллапса, постигшего сборную России на чемпионате Европы, дал почувствовать, что мы что-то можем. Сначала мы удивлялись победам этого клуба в Лиге чемпионов. А потом привыкли, что они незаурядно играют. Команда «Спарта» - очень неудобный соперник, и то, что мы их обыграли 4:0 - это большая радость. Футболисты играли здорово, тренеры были в порядке. Мы быстро переходили из защиты в атаку, показали европейский футбол высокого уровня. Техничный, вдумчивый, плюс многоходовые комбинации, скорости хорошие. Все было прекрасно, - цитирует Абрамова НСН.

Напомним, «Ростов» на домашнем стадионе разгромил «Спарту» со счетом 4:0. Ответный матч пройдет в Праге 23 февраля.