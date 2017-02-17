Презентация автобиографии Александра Кержакова состоится 21 февраля

Автобиография нападающего «Зенита» Александра Кержакова будет презентована 21 февраля в Санкт-Петербурге и 24 февраля в Москве.

В Петербурге представят книгу «Лучший» в «Буквоеде», расположенном на Лиговском, 10 с 19 до 21:00. Через три дня книга будет представлена в московском магазине «Читай-город», расположенном в ТЦ «Европейский», с 17 до 20:00.

— Самое главное, чтобы эта книга была интересна не только любителям футбола, но и людям, не вовлеченным в футбол, — говорит Александр Кержаков. — Там рассказываются мои жизненные переживания, о которых у футболистов рассказывать не принято. Я всегда был максималистом и хочу, чтобы прочтя мою книгу, вы сказали, что она превзошла ваши ожидания. Это и будет тот максимум, который вы как всегда ожидаете от меня.

Лучший бомбардир в истории российского футбола, трехкратный чемпион страны, обладатель Кубков УЕФА и Испании рассказывает в книге о начале своей карьере, личной жизни, истории своих побед, игре в Испании, Швейцарии и многом другом.