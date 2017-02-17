«Динамо» разгромило «Тюмень» со счетом 9:0
Матч 16-го тура чемпионата
России по мини-футболу между «Динамо» и «Тюменью» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 9:0 в пользу «Динамо».
В составе победителей
хет-трик сделал Ренат Шакиров, дубль – Фернандиньо. Также отличились Сергей
Сергеев, Сирило, Нандо и Вилде.
«Динамо» набрало 41 очко и
занимает четвертое место в турнирной таблице. «Тюмень» на седьмом месте – 25 очков.
Мини-футбол. Чемпионат
России
Суперлига. Регулярный
чемпионат
16-й тур
«Динамо» - «Тюмень» - 9:0
Голы: Фернандиньо 9,48, Сергеев
9, Шакиров 34,40,49, Сирило 46, Нандо 47, Вилде 50.
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