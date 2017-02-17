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«Динамо» разгромило «Тюмень» со счетом 9:0

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 16-го тура чемпионата России по мини-футболу между «Динамо» и «Тюменью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 9:0 в пользу «Динамо».

В составе победителей хет-трик сделал Ренат Шакиров, дубль – Фернандиньо. Также отличились Сергей Сергеев, Сирило, Нандо и Вилде.

«Динамо» набрало 41 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Тюмень» на седьмом месте – 25 очков.

Мини-футбол. Чемпионат России

Суперлига. Регулярный чемпионат

16-й тур

«Динамо» - «Тюмень» - 9:0

Голы: Фернандиньо 9,48, Сергеев 9, Шакиров 34,40,49, Сирило 46, Нандо 47, Вилде 50.

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