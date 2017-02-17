Владимир Абрамов: От «Краснодара» мы ждали счета 2:0

Известный футбольный агент Владимир Абрамов прокомментировал победу «Краснодара» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против чешской «Фенербахче».

- От «Краснодара» мы все время ждем сюрпризов, ведь это молодая команда. Ждали счета 2:0. Хотя «Фенербахче» - сильный клуб, составленный из хороших игроков с сильным тренером. Дик Адвокат знает, что делать. И то, что выиграли 1:0, очень хорошо. Но если бы Федор Смолов забил второй гол, это было бы честно, - цитирует Абрамова НСН.

Напомним, «Краснодар» на домашнем стадионе обыграл «Фенербахче» со счетом 1:0. Ответный матч пройдет в Стамбуле 23 февраля.

