Глава словацкой Экстралиги: «Слован» должен перестать играть бессмысленные матчи в КХЛ

Глава словацкой Экстралиги Рихард Линтнер считает, что «Слован» должен покинуть КХЛ. Он призывает клуб вернуться в национальный чемпионат.

«Слован» должен перестать играть бессмысленные матчи в КХЛ против команд, чьи болельщики или игроки даже не знают имена игроков клуба. Болельщики «Слована» теряют чувство соперничества. Хоть команда и играет в привлекательный хоккей, но в КХЛ у «Слована» нет дерби, нет принципиальных соперников.

Это настолько огромный минус, для меня, что это единственное, на мой взгляд, решение - как можно быстрее вернуть «Слован» в Экстралигу», - цитирует Линтнера Spotr.sk.

Напомним, что «Слован» не пробился в плей-офф КХЛ, заняв десятое место в Западной конференции.