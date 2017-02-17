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Арриго Сакки: Месси перестал превосходить противников

Источник:  Sport.esКомментарии

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

- Уже некоторое время «Барселона» больше не является «Барселоной». В чемпионате Испании она побеждает слабых соперников, а вот с сильными ей сложо бороться. Вы больше не увидите агрессивной, организованной команды, которой мы так восхищались. Там уже не ценятся командная дисциплина и агрессивная, атакующая игра, нацеленная на победу. Каталаонцы доминировали в течение десяти лет, навязав свой стиль игры, временами порой изумительный. Они преподали урок футбола всему миру.

Месси также перестал превосходить противников, поскольку каталонская «машина» уже не функционирует. Без командной игры отдельные футболисты теряют ориентир. Поэтому в ответной игре «Барселоне» понадобится чудо, чтобы выйти в четвертьфинал, - цитирует Сакки издание Sport.es.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский клуб разгромил сине-гранатовых со счетом 4:0.

Ответная встреча состоится 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

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