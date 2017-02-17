Сандро Цвейба: «Крылья» – это новый вызов, новая ступень в моей спортивной карьере

Новичок «Крыльев Советов» Сандро Цвейба рассказал о своем переходе в самарскую команду.

– Ты отработал с «Крыльями» весь второй сбор. Что можешь сказать о команде?

– Да, я тренировался с «Крыльями» несколько недель, и хочу сказать, что здесь замечательный коллектив, отличная атмосфера. Ребята очень поддерживают друг друга в любой ситуации, мне, к примеру, помогли быстро адаптироваться в новой команде. Поверьте, такое есть далеко не в каждом клубе.

– Твоим последним клубом был казах танский «Актобе». С какими мыслями покидал эту команду?

– Я очень благодарен «Актобе» за все. Это футбольный город, там замечательные болельщики, которые всегда активно поддерживают свою команду. Но мне нужно двигаться дальше. «Крылья» – это новый вызов, новая ступень в моей спортивной карьере. РФПЛ – это серьезно, и я настроен соответствующе.

– Твой отец – известнейший в прошлом футболист.

– Да, и он дает мне много ценных советов – как в футбольном отношении, так и в жизни. Отец играл на высоком уровне и у него есть чему поучиться. После подписания контракта он тепло поздравил меня и пожелал удачи.