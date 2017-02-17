Иранский полузащитник Шекари близок к переходу в «Ростов»
Полузащитник иранского клуба «Зоб Ахан» Реза Шекари в ближайшее время станет игроком «Ростова». Об этом сообщает агентство Tasnim News.
Сообщается, что
18-летний футболист перейдет в «Ростов» после медосмотра. На сайте Transfemarkt
футболист уже значится
игроком «Ростова». Ранее интерес к нему проявляли «Лестер» и «Базель». За «Ростов»
уже выступают два иранца - Сердар
Азмун и Сеид Эззатоллахи.
В текущем сезоне Реза Шекари провел восемь матчей за «Зоб Ахан» и забил один мяч. Отметим, что британское издание The Guardian включило его в число 50 наиболее талантливых молодых футболистов мира.
«Крылья Советов» арендовали Зуева. Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически