«Локомотив» сделал предложение защитнику сборной Чили
Московский «Локомотив» сделал предложение чилийскому клубу «Универсидад Католика» по покупке защитника Гильерме Марипана, об этом сообщил комментатор Нобель Арустомян.
Локомотив сделал предложение чилийскому "Универсидад Католика" по защитнику Гильерме Марипану. Подробности на сайте @MatchTV совсем скоро.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 17 февраля 2017 г.
22-летний чилиец за «Универсидад» сыграл 41 матч, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
В составе национальной сборной дебютировал в январе нынешнего года и с тех пор провел два матча.
По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 550 тысяч евро.
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